Помпео надеется, что КНДР не будет отменять мораторий на ядерные испытания

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. США надеются, что КНДР продолжит следовать дипломатическому пути и не станет отказываться от моратория на ядерные испытания. Об этом заявил в эфире телеканала CBS госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я был более озабочен, когда нынешняя администрация только приступила к свои обязанностям, - сказал госсекретарь, отвечая на вопрос о том, как в Вашингтоне оценивают нынешнюю ситуацию. - Мы были ближе к состоянию войны с КНДР. Но президент США Дональд Трамп избрал путь дипломатического разрешения". "Надеемся, что КНДР пересмотрит [свои планы] и продолжит данный дипломатический путь", - добавил он.

По мнению Помпео, это было бы важным и правильным решением. "Мы заинтересованы в мире, но не в конфронтации, - заявил он. - Если [северокорейский лидер] Ким Чен Ын изменит достигнутым с президентом США договоренностям, мы будем глубоко разочарованы".

Как ранее заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), Пхеньян не обязан выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове.