Ким Чен Ын назвал приоритетом Пхеньяна развитие экономики и улучшение жизни людей

ПХЕНЬЯН, 1 января. /ТАСС/. Первоочередными задачами руководства КНДР является развитие экономики и обеспечение спроса для роста благосостояния граждан. Об этом заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Неотложными задачами в настоящее время являются переналадка экономической базы страны и всеобщая мобилизация производственного потенциала для того, чтобы в достаточном объеме обеспечить спрос, необходимый для развития экономики и улучшения жизни людей", - приводит в среду слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщает ЦТАК, по итогам пленума ЦК ТПК был принят документ о мерах по развитию экономики республики. Помимо всеобщей мобилизации производственного потенциала, в него также вошел пункт о необходимости "поставить во главу угла науку и технику", развивать сферы образования и здравоохранения, которые являются "достоинством социалистического строя". При этом в документе говорится об охране экологии и о необходимости создать государственную систему для реагирования на стихийные бедствия.

Ким Чен Ын сделал ряд важных заявлений об основных направлениях развития КНДР в четвертый день пленарного заседания ЦК ТПК. Отмечается, что пленум проходил с 28 по 31 декабря в штаб-квартире Центрального комитета ТПК в Пхеньяне. В его работе приняли участие работники ЦК, представители министерств, главы партийных организаций провинций, городов и уездов страны, а также руководители силовых ведомств народной республики.