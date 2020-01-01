Суд в Боливии подтвердил, что партия Моралеса может участвовать в выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 января. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Боливии отклонил иски о лишении партии "Движение к социализму", лидером которой является экс-президент страны Эво Моралес, юридического лица из-за обвинений в причастности к подтасовке результатов выборов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба инстанции.

"Таким образом, партия "Движение к социализму" сохраняет все привилегии и обязанности, которые у нее есть как у боливийской политической организации, и отвечает законным требованиям для участия в выборах в 2020 году", - говорится в заявлении.

По мнению ВИС, к рассмотренным жалобам нельзя применить описанные в законе основания для лишения политической партии юридического лица.