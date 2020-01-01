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Ситуация на Корейском полуострове

Южная Корея предостерегла КНДР от испытания нового стратегического вооружения

В Сеуле отметили, что такой акт со стороны Пхеньяна не будет способствовать переговорам по денуклеаризации на Корейском полуострове

ТАСС, 1 января. Южная Корея призвала КНДР не проводить испытания нового стратегического вооружения, скорое представление которого ранее анонсировал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Об этом в среду сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Как отметили в министерстве, такой акт со стороны КНДР не будет способствовать переговорам по денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове. Также в Сеуле выразили надежду, что переговоры между КНДР и США начнутся как можно скорее и приведут к "значительному прогрессу".

В среду председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе четвертого дня пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. По его словам, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна. Кроме того, Ким Чен Ын в ходе выступления заявил, что КНДР больше не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен Ын
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