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Ситуация на Корейском полуострове

Представители США и Южной Кореи обсудили заявления КНДР о новом стратегическом вооружении

Как сообщило агентство Yonhap, спецпредставитель Республики Корея по миру и безопасности на Корейском полуострове планирует в январе посетить Вашингтон

ТАСС, 1 января. Спецпредставитель Республики Корея по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун в ходе телефонного разговора в среду обсудил заявления председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына о новом стратегическом вооружении со спецпосланником США по КНДР Стивеном Биганом. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Стороны обменялись мнениями о заявлениях лидера КНДР и обсудили пути сотрудничества по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.

По данным агентства, Ли Ду Хун планирует в январе посетить Вашингтон для переговоров с Биганом.

В среду Ким Чен Ын в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. По его словам, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна. Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что КНДР больше не обязана соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, поскольку США продолжают проводить военные учения на Корейском полуострове.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен Ын
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