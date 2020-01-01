Представители США и Южной Кореи обсудили заявления КНДР о новом стратегическом вооружении

ТАСС, 1 января. Спецпредставитель Республики Корея по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун в ходе телефонного разговора в среду обсудил заявления председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына о новом стратегическом вооружении со спецпосланником США по КНДР Стивеном Биганом. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Стороны обменялись мнениями о заявлениях лидера КНДР и обсудили пути сотрудничества по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.

По данным агентства, Ли Ду Хун планирует в январе посетить Вашингтон для переговоров с Биганом.

В среду Ким Чен Ын в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. По его словам, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна. Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что КНДР больше не обязана соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, поскольку США продолжают проводить военные учения на Корейском полуострове.