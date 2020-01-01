Духовный лидер Ирана осудил удары США по объектам шиитской группировки

ТАСС, 1 января. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил атаки США в Ираке и Сирии на лагерь группировки "Катаиб Хезболлах", которая подчиняется командованию шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби". Выдержки из его выступления в среду приводятся на официальном сайте иранского духовного лидера.

По мнению Хаменеи, своими действиями США мстят "Аль-Хашд аш-Шааби" за их борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Посмотрите, что США устраивают в Ираке и Сирии <...> Иранское правительство, народ и я решительно осуждаем этот злостный акт Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Хаменеи добавил, что Иран не стремится к войне, но намерен защищать собственные интересы и решительно противостоять тем, кто будет им угрожать.

В воскресенье представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. США обвиняют "Катаиб Хезболлах" в осуществленном 27 декабря ракетном обстреле иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб гражданский американский контрактник. "Катаиб Хезболлах" подчиняются общему командованию шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром ИГ. Кроме того, шиитские ополченцы из Ирака принимали участие в операциях против террористов на сирийской территории в районе Бу-Кемаль.