СМИ: три мирных жителя погибли при взрыве автомобиля к северу от сирийской Ракки

ТАСС, 1 января. Мощный взрыв произошел в среду в поселке Сулюк к северу от сирийского города Ракка (520 км от Дамаска). Как передало агентство SANA, на воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате погибли три мирных жителя, четверо получили ранения.

Как отмечает агентство, террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) активизировали вооруженные вылазки на северо-востоке страны после того, как Турция 9 октября прошлого года ввела свои войска в пограничные с Сирией районы для создания там зоны безопасности.

11 ноября террористы осуществили серию терактов в городе Камышлы. Их жертвами стали семь человек и около 70 получили ранения различной степени тяжести.