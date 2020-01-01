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Кризис в Сирии

СМИ: три мирных жителя погибли при взрыве автомобиля к северу от сирийской Ракки

Еще четверо получили ранения

ТАСС, 1 января. Мощный взрыв произошел в среду в поселке Сулюк к северу от сирийского города Ракка (520 км от Дамаска). Как передало агентство SANA, на воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате погибли три мирных жителя, четверо получили ранения.

Как отмечает агентство, террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) активизировали вооруженные вылазки на северо-востоке страны после того, как Турция 9 октября прошлого года ввела свои войска в пограничные с Сирией районы для создания там зоны безопасности.

11 ноября террористы осуществили серию терактов в городе Камышлы. Их жертвами стали семь человек и около 70 получили ранения различной степени тяжести.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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