В Латвии вступил в силу закон об автоматической выдаче гражданства детям

РИГА, 1 января. /ТАСС/. Закон об автоматическом предоставлении латвийского гражданства детям неграждан в Латвии вступил в силу с 1 января. Об этом сообщил в среду официальный интернет-портал правовой информации этой балтийской республики.

5 ноября президент Латвии Эгилс Левитс подписал принятый Сеймом (парламентом) законопроект, позволяющий всем новорожденным в Латвии с 1 января 2020 года получать гражданство этой балтийской республики автоматически, если родители не выбрали иную страну. По существовавшим ранее законам, ребенок неграждан в Латвии мог получить гражданство этой страны, если соответствующее желание высказал один из родителей.

Прошлый президент Латвии Раймондс Вейонис направил в парламент предложение об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в Латвии после 1 января 2020 года детям неграждан. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре 2017 года Вейонис уже передавал на рассмотрение в Сейм, однако тогда парламент ее отклонил. Позднее глава государства заявил, что намерен направить этот вопрос на повторное рассмотрение в Сейм после парламентских выборов в октябре 2018 года.

Посольство РФ в Латвии приветствовало утверждение президентом Латвии Эгилсом Левитсом закона о прекращении присвоения с 1 января 2020 года статуса неграждан рожденным в стране детям. В диппредставительстве подчеркнули, что считают этот шаг "важной вехой на пути полной ликвидации массового безгражданства в Латвии" и призвали Ригу не останавливаться на достигнутом и окончательно признать, "что люди, которые работали на благо Латвии и внесли вклад в ее развитие, порой посвятив ей всю свою сознательную жизнь, имеют бесспорное право на получение латвийского гражданства".

В настоящее время в Латвии проживает около 1,9 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европарламент, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.