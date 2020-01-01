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Обновлено 

СМИ: назначенный премьер Туниса представил новый состав правительства

Подробности и имена членов кабмина пока не приводятся

ТАСС, 1 января. Назначенный премьер-министр Туниса Хабиб Жемли представил в среду президенту страны Каису Саиду состав сформированного правительства. Об этом сообщил информационный портал Webdo.

По его данным, ознакомившись с предложенным Жемли составом нового кабмина, президент направил официальное обращение председателю Ассамблеи народных представителей (однопалатный парламент) Рашиду Ганнуши с просьбой назначить дату пленарного заседания законодательного органа для утверждения правительства.

На состоявшейся в среду пресс-конференции Жемли отказался назвать журналистам состав представленного президенту кабмина, предложив дождаться официального сообщения, которое будет опубликовано в ближайшие дни.

12 декабря Жемли обратился к Саиду с просьбой продлить срок формирования правительства на один месяц.

Президент Туниса поручил Жемли сформировать кабмин 15 ноября прошлого года. Согласно конституции страны, на формирование правительства отводился один месяц с правом продления установленного срока на еще один месяц. Окончательный состав кабинета министров во главе с премьером должен быть утвержден Ассамблеей народных представителей.

Теги
ТунисСаид, Каис
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