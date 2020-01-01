Нетаньяху заявил, что попросит парламент предоставить ему иммунитет от расследований

ТАСС, 1 января. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, обвиненный в коррупции, в среду на пресс-конференции сообщил, что он обратится в Кнессет (однопалатный парламент) с просьбой предоставить ему иммунитет от преследования по трем делам, инициированным генеральным прокурором страны.

"Чтобы продолжать вести Израиль к великим достижениям, я намерен обратиться к спикеру Кнессета в соответствии с законом, чтобы реализовать мое право, мой долг и мою миссию продолжать служить вам в будущем Израиля", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания цитирует газета The Times of Israel.

В свою очередь, глава партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман после выступления Нетаньяху заявил, что его политическое объединение выступит против предоставления иммунитета.

В ноябре генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что принял решение предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве по одному делу, а также в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием еще по двум делам. Постановление Высшего суда справедливости Израиля (БАГАЦ) от 1993 года предусматривает увольнение министров, которым предъявляются обвинения по уголовным делам, но это требование не распространяется на председателя правительства, который формально имеет право оставаться на своей должности до момента признания его виновности судом. В связи с этим представители ряда правозащитных организаций подали иск в БАГАЦ для того, чтобы лишить Нетаньяху возможности продолжать политическую карьеру после выборов 2 марта.

Мандельблит направил 2 декабря и.о. спикера парламента Юлию Эдельштейну обвинительные заключения по трем делам против Нетаньяху. Последний ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. 21 ноября он назвал решение генпрокурора "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и руководствуясь законом".

Кнессет 22-го созыва утвердил 12 декабря закон о самороспуске и проведении 2 марта 2020 года вторых повторных и третьих за 11 месяцев парламентских выборов. Это произошло после того, как Нетаньяху и его главный оппонент - лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц - по итогам выборов 17 сентября не смогли создать правительство за отведенные каждому из них 28 дней. По итогам выборов 9 апреля Нетаньяху также не смог сформировать коалицию, после чего его партия "Ликуд" провела в конце мая закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и организации первых в истории страны повторных выборов, состоявшихся 17 сентября.