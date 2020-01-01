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Японская полиция выясняет, кто помог сбежать Карлосу Гону

Правоохранительные органы ведут расследование

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Полиция Японии ведет расследование по факту бегства из страны бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, находившегося под домашним арестом, и пытается выяснить, кто помогал ему совершить этот побег. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

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Отмечается, что японская полиция в настоящее время ведет анализ записей камер наблюдения по возможному маршруту передвижения Карлоса Гона в день побега. Японские правоохранители уверены, что Гону помогали сразу несколько человек, в настоящее время ведется работа по их выявлению. В отношении бывшего руководителя альянса также было возбуждено новое дело по статье о нарушении миграционного законодательства.

Теги
Япония
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