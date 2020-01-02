Генпрокуратуру Украины переименовали в Офис генпрокурора

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины официально начал работу вместо находящейся в процессе ликвидации Генеральной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Уже с 2020 года вместо Генеральной прокуратуры Украины, которая ликвидируется, начнет работу созданный Офис генерального прокурора", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что Генпрокуратура Украины была политизированной и поделенной на сферы влияния структурой, а ее деятельность вместо установления верховенства права лишь "обостряла в обществе потребность справедливости".

Ранее в системе прокуратуры началось так называемое очищение - переаттестация прокуроров, которую смогли пройти лишь 610 из 1339 сотрудников.

Среди направлений, которые будут на особом контроле Офиса генпрокурора, отдельно обозначено расследование военных преступлений. "У нас амбициозная цель - хронологически почасово и посуточно воссоздать все, что происходило и происходит в Крыму и в Донбассе. Каждый факт и эпизод будет зафиксирован, доказательства отработаны, систематизированы и сохранены", - подчеркивается в сообщении.

Реформа Генпрокуратуры утверждена Верховной радой 19 сентября 2019 года. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявлял, что эта реформа займет два года.

Одним из первых решений Зеленского после избрания стало переименование Администрации президента Украины в Офис президента Украины.