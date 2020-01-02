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Пункты погранконтроля провинции Хайнань в 2019 году пересекли 2,8 млн человек

Пассажиропоток на международных рейсах в аэропорту Мэйлань составил 1,49 млн человек

ХАЙКОУ /Китай/, 2 января. /ТАСС/. Более 2,8 млн человек прошли в 2019 году через пункты пограничного контроля южной китайской провинции Хайнань, что на 22% превысило показатель 2018 года. Такие официальные данные приводит местный информационный ресурс "Наньхайван".

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При этом пассажиропоток на международных рейсах в аэропорту Мэйлань в административном центре провинции городе Хайкоу составил 1,49 млн человек, а аэропорт города Санья Феникс обслужил порядка 1,27 млн пассажиров по зарубежным направлениям. За 2019 год, указывает ресурс, через службы пограничного контроля провинции прошли пассажиры 19 тыс. рейсов и 23 тыс. судов.

В минувшем году, согласно официальным данным, Хайнань посетило свыше 470 тыс. иностранцев из 59 стран, гражданам которых было предоставлено право безвизового въезда в провинцию. Данный показатель за указанный период вырос на 33% по сравнению с 2018 годом.

Министерством общественной безопасности КНР в прошлом году был принят комплекс мер по оптимизации и упрощению процедур, связанных с пограничным контролем и доступом иностранцев к ряду сервисов в провинции Хайнань. Все эти шаги направлены на продвижение туризма и привлечение иностранных специалистов в провинцию в условиях строительства пилотной зоны свободной торговли на острове. На усовершенствование, в частности, технического оснащения пунктов пограничного контроля и закупку соответствующего оборудования в провинции было выделено порядка 4 млн юаней (около $579 тыс.).

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Кроме того, на острове идет строительство пилотной зоны свободной торговли. О ее создании председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
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