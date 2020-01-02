Трамп считает, что в случае слежки за демократом организаторы уже были бы в тюрьме

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп выразил мнение, что в случае слежки за кандидатом в президенты от демократов или проведения импичмента в отношении президента-демократа организаторы подобной кампании уже оказались бы в тюрьме.

"Многие хорошие люди были низвергнуты маленькой группой мерзких полицейских, политиков, чиновников из-за расследования (против избирательного штаба Трампа в 2016 году - прим. ТАСС), которое было незаконно начато и имело цель шпионить за моей кампанией, - написал Трамп в четверг в Twitter. - Охота на ведьм, хотя и рушится, но продолжается (обман с Украиной!). Если бы это произошло с кандидатом в президенты или президентом от демократов, то все причастные уже бы давно оказались в тюрьме за измену".

По мнению Трампа, подобное стало бы преступлением века, гораздо большим, чем Уотергейтский скандал, вызвавший в 1974 году отставку президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента.

24 сентября 2019 года Палата представителей Конгресса объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры.