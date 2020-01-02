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Египет осудил одобрение парламентом Турции проекта о возможности отправки войск в Ливию

В египетском МИД считают, что отправка Анкарой войск несет опасность для стабильности в регионе

ТАСС, 2 января. МИД Египта осудило одобрение парламентом Турции проекта закона, предусматривающего отправку войск в Ливию. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

"Египет резко осуждает решение парламента Турции 2 января принять законопроект, предложенный президентом Турции... об отправке войск в Ливию", - говорится в заявлении. Египетский МИД предупредил, что военное вторжение Турции в Ливию может обернуться последствиями, а также указал на опасность, которую отправка Анкарой войск несет для стабильности в регионе. "Турция понесет за это полную ответственность", - подчеркивает министерство.

Согласно заявлению, результат голосования турецкого парламента нарушает ряд международных договоренностей, в частности принятую в 2011 году резолюцию Совета Безопасности ООН № 1970, которая налагает эмбарго на военное сотрудничество с Ливией.

Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Как пояснила ранее газета "Созджу", в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами.

Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

Теги
ТурцияЕгипетЛивия
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