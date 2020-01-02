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Парламент Ливии: ЛАГ несет ответственность за отражение возможной агрессии Турции

В связи с решением турецкого парламента Палата представителей Ливии проведет в субботу экстренное заседание

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) должна задействовать соглашение о коллективной безопасности для противостояния возможной агрессии Турции в Ливии. Об этом заявила в четверг заседающая на востоке страны Палата представителей (парламент) Ливии после того, как парламент Турции одобрил возможную отправку турецких войск в это североафриканское государство.

"Лига несет ответственность за отражение возможной агрессии в Ливии, - приводит телеканал Al Arabiya распространенное заявление ливийских депутатов. - ЛАГ следует задействовать соглашение о коллективной безопасности для противостояния этому".

В связи с решением турецкого парламента Палата представителей Ливии проведет в субботу экстренное заседание. "Отправка турецких войск приведет лишь к дальнейшему разрастанию конфликта", - указали парламентарии в коммюнике.

С решительным осуждением решения парламента Турции выступили в четверг Лига арабских государств и МИД Египта. Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси провел в четверг заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждались, в частности, вопросы охраны границ и угрозы, возникающие в нынешних условиях.

Великое национальное собрание Турции (парламент) поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Как пояснила ранее газета "Созджу", в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами. Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

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