Послы Израиля и Польши на Украине осудили факельный марш в годовщину рождения Бандеры

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором осудили проведение в центре Киева факельного марша по случаю очередной годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры. Об этом в четверг сообщила пресс-служба польского посольства.

"Помня наших невинных братьев и сестер, замученных с 1939 по 1945 год на оккупированных территориях Польши, которые сегодня стали частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что это приводит "к противоположному от желаемого результату в борьбе с антисемитизмом в процессе примирения народов".

Дипломаты с большим сожалением и обеспокоенностью отметили, что представители разных уровней власти на Украине отмечают исторические события, которые "следовало бы раз и навсегда осудить". Кроме того, они осудили решение Львовского областного совета выделить средства на чествование в 2020 году "нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, которые являются творцами теории украинской расы". У них также вызвало возмущение появление 1 января полотна с изображением Бандеры на фасаде здания администрации Киева.

Сторонники праворадикальных партий и организаций в среду провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Возле здания администрации Киева, на фасаде которого вывесили большой портрет идеолога украинских националистов, состоялся митинг. По информации наблюдателей, в марше приняли участие около тысячи человек. Аналогичные факельные шествия и митинги также прошли в ряде городов на западе Украины.

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов.

На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.