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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Армия Индии выразила готовность проводить операции в подконтрольном Пакистану Кашмире

Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Манодж Мукунд Нараване обвинил Пакистан в поддержке терроризма и заявил, что в такой ситуации Индия "оставляет за собой право упреждающего удара по источникам террора"

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 января. /ТАСС/. Вновь назначенный начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Манодж Мукунд Нараване заявил в четверг, что индийские Вооруженные силы имеют "различные планы" по проведению операций на подконтрольной Пакистану части Кашмира и готовы к "выполнению любой задачи". Об этом военачальник заявил в интервью телеканалу NDTV.

"У нас есть войска, размещенные вдоль всей границы, включая Джамму и Кашмир, и у нас есть различные планы, и, если потребуется, эти планы могут быть реализованы. Мы будем выполнять, и успешно выполнять, любую задачу, которую перед нами поставят", - сказал генерал. Он добавил, что для проведения операций на сопредельной территории армия "должна получить распоряжение".

Начальник штаба сухопутных войск обвинил Пакистан в поддержке терроризма и заявил, что в такой ситуации Индия "оставляет за собой право упреждающего удара по источникам террора".

Генерал Нараване получил пост начштаба сухопутных войск 31 декабря минувшего года, сменив генерала Бипина Равата, который стал первым в Индии начальником Штаба обороны.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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