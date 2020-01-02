{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

El Pais: каталонская партия решила поспособствовать утверждению Санчеса премьером Испании

Дебаты в Конгрессе депутатов Испании насчет кандидатуры премьера должны начаться 4 января

МАДРИД, 2 января. /ТАСС/. Партия "Левые республиканцы Каталонии" согласилась поспособствовать утверждению кандидатуры генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства страны. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.

По ее информации, дебаты в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) Испании должны начаться 4 января. Каталонская партия, которой досталось 13 кресел в парламенте и которая поддерживает независимость региона, решила воздержаться при голосовании по кандидатуре Санчеса.

Как отметили в ИСРП, достигнутые с каталонской партией договоренности подразумевают "создание в течение 15 дней стола для диалога, переговоров и [поиска] соглашения между правительством Испании и правительством Каталонии" для урегулирования "политического конфликта" в регионе. "Цель состоит в том, чтобы достичь соглашений, которые пользуются широкой поддержкой каталонского общества, - отметили в ИСРП. - По мерам, которые будут претворять в жизнь соглашения, будут, в свою очередь, опрошены граждане Каталонии".

10 ноября в Испании состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам победа досталась ИСРП Санчеса, который в настоящий момент является исполняющим обязанности премьера. Тем не менее соцпартия не получила абсолютного большинства в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса на пост главы кабмина. ИСРП досталось 120 кресел в 350-местном парламенте. Таким образом, для формирования правительства соцпартии нужно также заручиться поддержкой ряда других политических сил.

ИСРП уже сумела договориться с левой коалицией "Объединившись, мы можем", у которой 35 мандатов. Также поддержать Санчеса готова Баскская националистическая партия с шестью креслами.

Чтобы быть избранным главой правительства при первом голосовании в парламенте, кандидату необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства, то есть 176 членов. Если этого не произойдет, состоится второе голосование, по результатам которого будет достаточно поддержки простого большинства.

Теги
ИспанияСанчес, Педро
Реклама на ТАСС
США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС