El Pais: каталонская партия решила поспособствовать утверждению Санчеса премьером Испании

МАДРИД, 2 января. /ТАСС/. Партия "Левые республиканцы Каталонии" согласилась поспособствовать утверждению кандидатуры генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства страны. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.

По ее информации, дебаты в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) Испании должны начаться 4 января. Каталонская партия, которой досталось 13 кресел в парламенте и которая поддерживает независимость региона, решила воздержаться при голосовании по кандидатуре Санчеса.

Как отметили в ИСРП, достигнутые с каталонской партией договоренности подразумевают "создание в течение 15 дней стола для диалога, переговоров и [поиска] соглашения между правительством Испании и правительством Каталонии" для урегулирования "политического конфликта" в регионе. "Цель состоит в том, чтобы достичь соглашений, которые пользуются широкой поддержкой каталонского общества, - отметили в ИСРП. - По мерам, которые будут претворять в жизнь соглашения, будут, в свою очередь, опрошены граждане Каталонии".

10 ноября в Испании состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам победа досталась ИСРП Санчеса, который в настоящий момент является исполняющим обязанности премьера. Тем не менее соцпартия не получила абсолютного большинства в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса на пост главы кабмина. ИСРП досталось 120 кресел в 350-местном парламенте. Таким образом, для формирования правительства соцпартии нужно также заручиться поддержкой ряда других политических сил.

ИСРП уже сумела договориться с левой коалицией "Объединившись, мы можем", у которой 35 мандатов. Также поддержать Санчеса готова Баскская националистическая партия с шестью креслами.

Чтобы быть избранным главой правительства при первом голосовании в парламенте, кандидату необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства, то есть 176 членов. Если этого не произойдет, состоится второе голосование, по результатам которого будет достаточно поддержки простого большинства.