Президент Мексики исключил выдачу Боливии тех, кто укрылся в посольстве страны в Ла-Пасе

МЕХИКО, 2 января. /ТАСС/. Мексика не выдаст боливийским властям тех, кто укрылся на территории посольства североамериканской страны в Ла-Пасе. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. В дипломатическом представительстве в ноябре 2019 года получили убежище несколько боливийских экс-министров, в отношении которых новые власти страны выдали ордера на арест.

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"Если мы выдадим этих людей, то мы покончим с правом на убежище, которое для Мексики священно, - отметил Лопес Обрадор. - Мы не поддадимся на провокации, речь идет о защите принципов нашей внешней политики".

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес 30 декабря заявила, что посол Мексики в Ла-Пасе, поверенная в делах Испании и еще несколько испанских дипломатов были объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну из-за "нанесения серьезного урона суверенитету и достоинству народа и правительства Боливии".

Позднее в тот же день заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Латинской Америки и Карибского бассейна Максимилиано Рейес сообщил, что его страна не намерена отказываться от диалога и идти на обострение отношений с южноамериканской республикой.