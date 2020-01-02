И.о. помощника главы Госдепа обсудит в Душанбе региональную безопасность

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в ходе поездки в Таджикистан 6-7 января обсудит с представителями правительства республики углубление сотрудничества в области региональной безопасности и расширение экономических связей. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"В Душанбе 6-7 января Элис Уэллс встретится с представителями правительства Таджикистана высокого ранга для обсуждения общей заинтересованности в углублении сотрудничества по региональной безопасности, расширении экономических и энергетических связей, развитии отношений на уровне граждан", - отметили в американском дипведомстве.