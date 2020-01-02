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Кризис в Сирии
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Совбез ООН проведет консультации по Идлибу 3 января

На них выступят заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и заместитель генсека по гуманитарным вопросам Марк Лоукок

ООН, 3 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в пятницу, 3 января, соберется на консультации в связи с ситуацией в сирийском Идлибе. Об этом сообщил в четверг на брифинге постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, который в январе председательствует в СБ ООН.

"Завтра состоятся консультации по Сирии, которые запросили Франция и Великобритания, - сказал дипломат. - Мы будем обсуждать ситуацию в Идлибе". По его словам, перед членами Совбеза выступят заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и заместитель генсека по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Ранее сообщалось, что встреча пройдет в закрытом для прессы режиме.

Совбез как минимум четырежды обсудит ситуацию в Сирии: 3, 6, 22 и 30 января. На предстоящих 30 января консультациях по гуманитарной ситуации в стране выступит помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, а на заседание 22 числа по политическому урегулированию традиционно приглашен спецпосланник генсека Гейр Педерсен.

Правительственные силы в ходе наступления, начавшегося 19 декабря, освободили 46 населенных пунктов в южной части Идлиба. Согласно заявлению командования ВС республики, от террористов очищено свыше 320 кв. км.

Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и ее союзники контролируют сейчас большую часть этой северо-западной провинции Сирии. По данным газеты Al-Akhbar, поддержку "Джебхат ан-Нусре" оказывают протурецкие формирования вооруженной оппозиции, которые перебросили в Идлиб подкрепления из Африна и Джараблуса.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Другие темы для обсуждения

Также Данг Динь Куи рассказал, что в центре внимания одного из ключевых заседаний Совета Безопасности ООН, председателем которого в январе по ротации стал Вьетнам, будут вопросы взаимодействия ООН с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В частности, на 23 января запланирован брифинг по поводу "сотрудничества ООН и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в сфере поддержания международного мира и безопасности". "Мы приглашаем выступить на этом брифинге генерального секретаря АСЕАН [Лим Джок Хоя], - рассказал дипломат. - Мы также приглашаем выступить генсека ООН [Антониу Гутерриша]". Он отметил, что предстоящий месяц - "особенный для АСЕАН", учитывая, что в Совбезе ООН будут одновременно работать два члена организации - Вьетнам и Индонезия. "Мы будем тесно взаимодействовать с нашими друзьями из Индонезии", - пообещал Данг Динь Куи.

Постпред Вьетнама подчеркнул, что с момента своего создания АСЕАН "проделала большую работу для обеспечения мира и безопасности в регионе". "Но мы хотим сделать еще больше", - подтвердил он, отметив, что сегодня организация "сталкивается с новыми вызовами", в контексте чего "есть необходимость укреплять сотрудничество с ООН".

Второе важное мероприятие, на которое Данг Динь Куи обратил внимание, пройдет в СБ ООН 9 января. В частности, предстоят открытые дебаты, посвященные соблюдению Устава ООН. Вьетнамский дипломат напомнил, что организация вступила в год 75-летия с момента своего создания. "Настало время всем государствам - членам оглянуться на прошедшие 75 лет, вновь подтвердить наши обязательства и предложить различные меры, чтобы устав ООН стал более эффективным инструментом для сохранения международного мира и безопасности", - заявил он.

15 числа состоятся консультации по деятельности Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Темой заседания Совбеза 16 января станет обстановка в Йемене. Кроме того, ближневосточная проблематика будет дискутироваться на встрече членов СБ ООН 21 января.

Теги
ИндонезияСирияЙеменВеликобританияФранцияКризис в СирииВьетнамГутерриш, АнтониуПедерсен, Гейр
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