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США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Леопольдо Синтре Фриасу и членам его семьи запрещен въезд в Соединенные Штаты

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"В качестве министра Революционных вооруженных сил Кубы Синтра Фриас несет ответственность за действия Кубы, направленные на поддержку режима [Николаса] Мадуро в Венесуэле", - заявил глава американской дипломатии. Он утверждает, что представители Революционных вооруженных сил Кубы вместе с венесуэльскими военными и сотрудниками спецслужб были причастны к "серьезным нарушениям прав человека и злоупотреблениям на территории Венесуэлы, в том числе подвергали венесуэльцев пыткам, жестокому и бесчеловечному, а также унижающему достоинство обращению" за их оппозиционные взгляды. Синтре Фриасу и членам его семьи теперь запрещен въезд в США.

Ситуация в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент Боливарианской Республики Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКубаВенесуэлаПомпео, Майкл (Майк)Гуайдо, Хуан
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