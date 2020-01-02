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Греция, Израиль и Кипр призвали Анкару воздержаться от вмешательства в конфликт в Ливии

АФИНЫ, 3 января. /ТАСС/. Решение Турции развернуть войска в Ливии представляет серьезную угрозу для стабильности в регионе и является грубым нарушением резолюции 1970 Совета безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Текст совместного заявления распространил в четверг вечером официальный представитель греческого правительства после встречи лидеров трех стран в Афинах в связи с подписанием соглашения по газопроводу EastMed.

"Решение Турции развернуть войска в Ливии представляет опасную угрозу для региональной стабильности. Это решение является грубым нарушением резолюции 1970 (2011) Совета безопасности ООН, которое вводит эмбарго на поставки оружия в Ливию, и серьезно подрывает усилия международного сообщества по поиску мирного, политического урегулирования ливийского конфликта", - говорится в документе.

По мнению трех лидеров, данное решение свидетельствует об "опасной эскалации конфликта и значительном ухудшении ситуации". "Турция не должна нарушать Ливийское политическое соглашение и соответствующие резолюции ООН. Последствия такого безрассудного шага будут крайне серьезными для стабильности и мира во всем регионе. Анкаре следует воздерживаться от таких действий, которые грубо нарушают национальный суверенитет и независимость Ливии", - говорится в заявлении.

Великое национальное собрание Турции (парламент) поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Как пояснила ранее газета "Созджу", в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами. Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

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