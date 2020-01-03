CNN: желающая стать президентом США писательница уволила сотрудников своего штаба

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Писательница Марианна Уильямсон, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, распустила сотрудников своего предвыборного штаба во всех штатах страны. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на бывшего конгрессмена Пола Ходса, работавшего на ставке в представительстве Уильямсон в штате Нью-Гэмпшир.

По данным телекомпании, причиной увольнений стала нехватка средств на полномасштабную предвыборную кампанию. Штаб Уильямсон насчитывал более 40 сотрудников, информировала CNN.

Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро ранее в четверг выбыл из состава претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. Кастро обещал продолжать политическую борьбу, однако не конкретизировал свои планы на будущее. Ранее о выходе из предвыборной гонки объявили в том числе сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан и конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк.

Согласно итогам общенационального опроса, проведенного 22-24 декабря журналом The Economist и исследовательской службой YouGov, Кастро располагал поддержкой только 1% потенциальных избирателей-демократов, Уильямсон не набрала и этого. Лидируют по популярности бывший вице-президент США Джозеф Байден (30%), сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (19%) и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (17%).

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.