СМИ: КНДР предупредила о мгновенном и мощном ответном ударе в случае угрозы

ПХЕНЬЯН, 3 января. /ТАСС/. КНДР должна ответить немедленным и мощным ударом в случае возникновения угрозы достоинству и жизнедеятельности страны. Такой призыв содержится в комментарии, опубликованном в пятницу центральной газетой народной республики Rodong Sinmun.

"Действие, которое нанесет ущерб достоинству или поставит под угрозу выживание нашей республики, должно быть встречено мгновенным и сокрушительным ударом, - отмечается в статье. - Необходимо поддерживать непобедимую военную мощь и продолжать ее наращивание".

"Ключевой инициативой нашей партии является строительство национальной обороны, чтобы никто не смел подумать об использовании военной силы против нас, - подчеркивается в комментарии. - Мы должны мобилизовать все ресурсы нашей страны для работ по укреплению обороны".

По мнению авторов комментария, предложения обменять безопасность республики на перспективу отмены экономических санкций не соответствуют здравому смыслу. "Это глупо променять наше национальное достоинство, безопасность, динамичный прогресс и развитие и светлое будущее страны на рис и деньги", - подчеркивается в статье. Как отмечает издание, нужно считать свершившимся тот факт, что жителям республики придется "продолжать жить под санкциями, введенными враждебными силами".

"Как показывает история, нормальное экономическое развитие невозможно, если не добиться того, чтобы санкции стали тщетными, - говорится в комментарии. - Мы нашли свой собственный путь, как решать проблемы с продовольствием и одеждой, хотя наши дела, возможно, не будут блестящими с экономической точки зрения". Авторы комментария также призывают "активизировать усилия по созданию самодостаточной экономики" и высказывают мнение, что "фронтальный прорыв в борьбе с санкциями" является стратегией, которая с высокой долей вероятности будет успешной.

Решения пленума ЦК партии

Комментарий газеты созвучен тезисам, которые были выдвинуты председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), прошедшем в Пхеньяне с 28 по 31 декабря минувшего года. По итогам пленарного заседания лидер народной республики заявил, что его страна в скором времени продемонстрирует новое стратегическое оружие, а также продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна. Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что КНДР больше не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове.

При этом лидер КНДР подчеркнул, что первоочередными задачами руководства республики на ближайший год являются развитие экономики и обеспечение роста благосостояния граждан. На пленуме ЦК ТПК был принят документ, в котором указывается на необходимость кардинально перестроить базу экономики страны и провести всеобщую мобилизацию производственного потенциала. Помимо этого было заявлено о необходимости "поставить во главу угла науку и технику", развивать сферы образования и здравоохранения, которые являются "достоинством социалистического строя".

Как ранее заявляли представители КНДР, 31 декабря 2019 года истек срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки компромисса на переговорах по денуклеаризации. Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале текущего года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.