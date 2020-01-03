Al Jazeera: МИД Ирана вызвал посла Швейцарии после убийства генерала Сулеймани

ТАСС, 3 января. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране, представляющего интересы США, после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом проинформировал в пятницу катарский телеканал Al Jazeera.

"МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США, в Тегеране после убийства Касема Сулеймани", - говорится в сообщении, размещенном на странице телеканала в Twitter.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа.