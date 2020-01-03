ЕС предупредил Турцию об опасности военного вмешательства в конфликт в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Евросоюз предупредил Турцию об угрозе эскалации конфликта в Ливии в случае военного вмешательства в него Анкары. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Европейский союз выражает глубокую озабоченность решением турецкого парламента от 2 января, разрешившим отправку турецких военных в Ливию. ЕС выражает глубокую убежденность, что у ливийского конфликта нет военного решения. Любые действия, которые направлены на поддержку одной из воюющих сторон, приведут лишь к дальнейшей дестабилизации страны и всего региона. Необходимо, чтобы все международные партнеры ЕС соблюдали эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию и мирные усилия спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии Гасана Саламе", - говорится в заявлении.

Великое национальное собрание Турции (парламент) поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Как пояснила ранее газета Sozcu, в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами. Президент Турции не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС в Триполи попросит его о помощи.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

Государственность Ливии фактически прекратила свое существование после восьмимесячных бомбардировок страны силами НАТО в 2011 году. Тогда альянс поддержал повстанцев из города Бенгази, обеспечив им победу в войне против правительственных сил при помощи массированных воздушных ударов. Операция НАТО была свернута в октябре 2011 года сразу после убийства ливийского лидера Муамара Каддафи.

Большинство стран ЕС принимало активное участие в операции против ливийских правительственных сил.