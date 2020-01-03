ЕС призвал любой ценой остановить эскалацию напряженности в Ираке после ударов США

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Евросоюз считает необходимым срочно остановить эскалацию напряженности в Ираке после авиаударов США. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля.

"Цикл насилия, провокаций и мести, которые мы наблюдаем в Ираке в последние недели, должен быть остановлен. Дальнейшей эскалации в Ираке необходимо избежать любой ценой, - подчеркнул он. - Ирак остается очень хрупкой страной. Слишком много оружия и слишком много вооруженных отрядов тормозят его возвращение к нормальной жизни".

"Мы рискуем столкнуться со вспышкой насилия по всему региону и подъемом темных сил международного терроризма, которые процветают во времена религиозной и национальной напряженности", - указал Мишель.

США нанесли в пятницу в районе багдадского аэропорта ракетный удар, в результате которого был убит командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерал Касем Сулеймани. Жертвами атаки в общей сложности стали восемь человек. Пресс-служба Пентагона сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Дональда Трампа.

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Представители администрации США ранее заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.