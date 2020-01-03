Посольства США и Израиля в РФ не комментируют меры безопасности после убийства Сулеймани

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Дипломатические представительства США и Израиля в России не комментируют ситуацию с мерами безопасности после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом ТАСС сообщили в посольствах этих стран в РФ.

"Мы обычно не комментируем вопросы безопасности", - указали в пресс-службе посольства США, отвечая на вопрос, принимались ли в диппредставительстве повышенные меры безопасности.

"Мы не комментируем этот вопрос", - указали в посольстве Израиля.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после гибели Сулеймани. Он также пообещал отомстить тем, кто стоит за убийством генерала.