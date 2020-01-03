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Госадвокатура Испании просит суд приостановить действие ордера на арест Пучдемона

Ранее бельгийский суд принял решение прекратить дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность

МАДРИД, 3 января. /ТАСС/. Государственная адвокатура Испании просит Верховный суд (ВС) приостановить действие выданных ранее ордеров на арест бежавших из страны бывших членов каталонского правительства Карлеса Пучдемона и Антони Комина. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE.

Государственная адвокатура - ведомство, которое зависит от правительства через министерство юстиции. Оно считает, что нужно приостановить ордера до тех пор, пока Европарламент (ЕП) не лишит политиков депутатской неприкосновенности. Адвокатура призывает суд направить соответствующий запрос в ЕП как можно скорее.

ВС Испании ранее дал сторонам, вовлеченным в судебный процесс, время на то, чтобы изложить свои позиции по делу Пучдемона и Комина. Решение ВС последовало за постановлением Европейского суда юстиции в Люксембурге, согласно которому бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, приговоренный в октябре к 13 годам тюрьмы, имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом Европарламента.

Пучдемон и Комин получили места в ЕП от коалиции "Свободные для Европы" по итогам выборов 26 мая прошлого года. Тем не менее ЦИК Испании не включил их имена в окончательный список избранных в ЕП испанских депутатов, который был направлен в Брюссель. Пучдемон и Комин не явились в Испанию для того, чтобы принести присягу в качестве парламентариев. Они бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.

Как сообщил в четверг телеканал RTBF, бельгийский суд принял решение прекратить дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность.

Каталонский кризис

В октябре ВС Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил Жункерас.

1 октября 2017 года в испанском автономном сообществе Каталония прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияПучдемон, Карлес
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