Посольство США в Кувейте усиливает меры безопасности

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американское посольство в Кувейте усиливает меры по обеспечению безопасности на своей территории в связи с событиями в регионе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента.

"Посольство США в Кувейте осознает обострение напряженности в сфере безопасности в регионе. В целях предосторожности посольство усиливает принимаемые им меры в области безопасности", - отмечается в документе.

При этом дипмиссия продолжит заниматься визовыми и консульскими вопросами.

"Нам на данный момент неизвестно о конкретных и правдоподобных угрозах в адрес отдельных граждан США в Кувейте. Тем не менее, эта ситуация служит напоминанием о том, что гражданам США необходимо сохранять высокий уровень бдительности", - указали в посольстве.

Американская дипмиссия в Манаме опубликовала похожее заявление: "В свете региональных событий существует возможность возникновения стихийных демонстраций или волнений в ближайшие дни в Бахрейне и за его пределами". При этом в посольстве указали, что у дипломатов "нет информации, указывающей на угрозы в отношении американских граждан" в стране.

США нанесли в пятницу в районе багдадского аэропорта ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани. Жертвами атаки в общей сложности стали восемь человек. Пресс-служба Пентагона сообщила, что операция проводилась по распоряжению Трампа.