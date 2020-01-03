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Оппозиция в Молдавии требует отставки кабинета из-за роста цен на междугородные перевозки

Представитель партии "Действие и солидарность" Игорь Гроссу назвал это решение "издевательством над гражданами, которые продолжат пользоваться неработающим, опасным, примитивным транспортом, но будут платить больше"

КИШИНЕВ, 3 января. /ТАСС/. Проевропейская оппозиция потребовала отправить в отставку правительство Молдавии во главе Ионом Кику в связи с повышением тарифа на междугородные автобусные рейсы. Об этом заявил в ходе прошедшего в пятницу брифинга представитель партии "Действие и солидарность", депутат Игорь Гроссу.

"Это решение - издевательство над гражданами, которые продолжат пользоваться неработающим, опасным, примитивным транспортом, но будут платить больше. Нынешняя ситуация устраивает только тех, кто монополизировал транспортные маршруты, в этих условиях мы требуем отставки правительства", - сказал Гросу.

Парламентская фракция партии "Действие и солидарность", которую возглавляет отправленная в ноябре прошлого года в отставку бывший премьер Майя Санду, состоит из 14 депутатов. По закону для регистрации инициативы о вотуме недоверия кабинету нужна треть из 101 народных избранников. А чтобы отправить правительство в отставку необходимо большинство в 51 голос.

Министерство экономики Молдавии с нового года повысило тариф на междугородные автобусные рейсы для пассажиров, которым придется теперь платить на 20% (с $2,7 до 3,4 за 100 км) больше за поездку в обычном автобусе. А за билет на автобус повышенной комфортности придется выложить на 35% дороже ($4,05 за 100 км).

Весь пассажирский транспорт, осуществляющий междугородные перевозки пассажиров, обязали пройти с 1 апреля до 1 октября проверку на станциях технического контроля, которая определит степень комфорта автобуса и его состояние.

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Молдавия
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