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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Трамп считает, что за последние 15 лет Иран получал все больше контроля над Ираком

При этом американский лидер напомнил, что в дополнение ко всему "на протяжении многих лет Соединенные Штаты ежегодно выплачивают Ираку миллиарды долларов"

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Власти Ирана в течение последних 15 лет все активнее контролировали Ирак, жителей которого не устраивала данная ситуация. Такую точку зрения опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Народ Ирака не хочет находиться в подчинении и под контролем Ирана, но, в конечном счете, это его выбор. В течение последних 15 лет Иран получал все больше контроля над Ираком, и народ Ирака это не устраивает. Это никогда не заканчивается хорошо!" - написал он.

При этом американский лидер напомнил, что "на протяжении многих лет Соединенные Штаты ежегодно выплачивают Ираку миллиарды долларов". "Это в дополнение ко всему, что мы сделали для них", - добавил он.

В пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди заявил, что расценивает американский авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против своей страны. Кроме того, он осудил убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который также стал жертвой бомбардировки.

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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