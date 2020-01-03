СБ ООН продолжает консультации по российско-китайскому проекту резолюции по КНДР

ООН, 3 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН продолжит консультации по российско-китайскому проекту резолюции по КНДР, документ пока не выносится на голосование. Об этом сообщил в пятницу журналистам постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

"Мы провели еще один раунд консультаций. Мы надеемся, что консультации продолжатся и будет достигнут больший консенсус [по документу]", - сказал он.

"Ситуация там остается хрупкой, - отметил дипломат. - И на этом фоне мы будем в состоянии помочь [с урегулированием] ситуации в КНДР, помочь диалогу между США и КНДР".

В декабре 2019 года Москва и Пекин внесли на рассмотрение Совбеза ООН документ, в котором содержится призыв к смягчению санкций для улучшения гуманитарной ситуации в КНДР. В проекте также предлагается разрешить поставки в КНДР ряда товаров, необходимых для создания инфраструктуры. Кроме того, в тексте говорится о необходимости продолжения диалога между Вашингтоном и Пхеньяном на всех уровнях.