Помпео обсудил с Лавровым убийство иранского генерала Сулеймани

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американский госсекретарь Майкл Помпео провел в пятницу телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, во время которого заявил, что США привержены деэскалации ситуации вокруг Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Майкл Помпео провел сегодня телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента [США Дональда] Трампа принять решительные оборонительные меры для защиты американских военнослужащих за рубежом, уничтожив Касема Сулеймани в ответ на неминуемые угрозы жизням американцев. Госсекретарь дал ясно понять, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации [ситуации вокруг Ирана]", - отметила дипломат.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

По версии администрации США, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке. Вашингтон утверждает, что Сулеймани лично санкционировал недавние атаки на американские военные базы в Ираке и на нем лежит ответственность за гибель сотен военнослужащих США от рук бойцов шиитских формирований, которые поддерживал Тегеран в ходе кампании с целью свержения Саддама Хусейна.