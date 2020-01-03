El Pais: ЦИК Испании решил лишить лидера Каталонии права занимать госдолжности

МАДРИД, 3 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании решила лишить главу правительства Каталонии Кима Торру права занимать государственные должности. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

Решение ЦИК последовало после того, как 19 декабря Высший суд Каталонии постановил лишить лидера автономии права занимать госдолжности в течение 18 месяцев. Вердикт регионального суда подлежит обжалованию в Верховном суде (ВС) Испании, и глава кабмина Каталонии уже подтвердил, что собирается подать апелляцию в ВС. Предполагалось, что до тех пор, пока не будет оглашено окончательного решения, Торра и дальше может занимать свой пост.

Тем не менее консервативная Народная партия и центристская "Граждане" обратились в ЦИК с просьбой, чтобы в соответствии с решением суда Каталонии Торра был лишен места в каталонском парламенте. Это автоматически означает отстранение от должности главы правительства региона. Устав автономии предусматривает наличие статуса регионального депутата в качестве требования для того, кто занимает пост каталонского лидера.

Дело, по которому проходил Торра, связано с неповиновением решению ЦИК Испании в преддверии выборов в стране.

Суть дела

Рассмотрение дела в отношении Торры прошло в ноябре 2019 года. Оно связано с использованием сепаратистской символики на правительственных зданиях в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые состоялись весной этого года. Прокуратура требовала лишить Торру права занимать госдолжности в течение 20 месяцев.

Накануне выборов в стране ЦИК постановил убрать с административных учреждений в Каталонии желтые ленты, которые отчасти превратились в символ сторонников выхода региона из состава Испании, а также эстелады - неофициальные флаги сепаратистов. Решение Центризбиркома было направлено на то, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием.

Сначала Торра игнорировал постановление ЦИК, а затем решил просто заменить желтые ленты на белые, что не удовлетворило Центризбирком. После того, как ЦИК пригрозил обратиться в прокуратуру, сепаратистская символика была снята со зданий региональных властей.