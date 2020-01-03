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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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В Бостоне после убийства иранского генерала введены повышенные меры безопасности

Городской департамент полиции продолжает следить за ситуацией в мире

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Власти города Бостон (штат Массачусетс) ввели в пятницу усиленные меры безопасности после того, как в результате американского ракетного удара был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление полицейского департамента Бостона.

"Хотя каких-либо конкретных угроз для населения Бостона сейчас нет, городской департамент полиции продолжает следить за ситуацией в мире, - указывается в заявлении. - Мы усилим полицейские патрули для обеспечения безопасности в нашем прекрасном городе. Мы будем взаимодействовать с другими правоохранительными органами и призываем всех жителей информировать полицию, если они заметят что-то подозрительное".

Ранее о введении усиленных мер безопасности объявили полицейские управления Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Полиция Нью-Йорка получает информацию о безопасности в мире из 14 точек в разных странах, сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на главу департамента разведки и борьбы с терроризмом нью-йоркской полиции Джона Миллера. В частности, после убийства генерала Сулеймани информация поступала из Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Катара и Иордании. "Минувшей ночью мы получили информацию из всех этих точек, и это позволило углубленно оценить ситуацию и сделало разведывательную информацию более ценной, - сообщил Джон Миллер. - Именно для этого все эти точки и предназначены: они предоставляют дополнительные сведения, обеспечивают возможность оценки ситуации на перспективу и дают возможность заранее принимать решения в таких ситуация, как нынешняя".

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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