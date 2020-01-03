США нанесли воздушный удар по объекту "Аш-Шабаб" в Сомали

ПРЕТОРИЯ, 3 января. /ТАСС/. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) сообщило, что в координации с федеральным правительством Сомали нанесло 3 января удар с воздуха по объектам террористической группировки "Аш-Шабаб". Соответствующее заявление размещено на официальном сайте АФРИКОМ.

"В результате воздушного удара ликвидированы трое боевиков", - отмечается в нем. Подчеркнуто, что ни один мирный житель не пострадал в результате акции.

АФРИКОМ регулярно проводит свои операции в воздушном пространстве Сомали с использованием беспилотников ВВС США, которые базируются на авиабазе в Джибути. Сейчас завершается строительство крупной авиабазы США на территории Сомали, которая приспособлена для приема современных беспилотных летательных аппаратов.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты, используя смертников или начиненные взрывчаткой машины. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года лидер "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.