{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мексика отправила временного поверенного в Боливию после высылки посла

Ранее посол Мексики в Ла-Пасе, поверенная в делах Испании в южноамериканской республике и еще несколько дипломатов были объявлены персонами нон грата

ТАСС, 3 января. Временный поверенный по делам Мексики в Боливии прибыл в Ла-Пас. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на мексиканский МИД.

27 декабря полиция Боливии не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании в южноамериканской стране. По версии ведомства, люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица от правоохранительных органов. Полицейские в Ла-Пасе выставили оцепление вокруг посольства республики, на территории которого получили убежище несколько боливийских экс-министров. Временные власти выдали в отношении них ордер на арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу и терроризме.

В понедельник и.о. президента Боливии Жанин Аньес объявила, что посол Мексики в Ла-Пасе, поверенная в делах Испании в южноамериканской республике и еще несколько дипломатов были объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну из-за "нанесения серьезного урона суверенитету и достоинству народа и правительства Боливии".

Теги
БоливияМексика
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Помпео поблагодарил принца Саудовской Аравии за поддержку в противостоянии с Ираном
Госсекретарь США заверил, что Вашингтон сохраняет приверженность деэскалации напряженности на Ближнем Востоке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС