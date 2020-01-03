Мексиканский экс-министр отказался признавать себя виновным на судебном заседании в США

МЕХИКО, 3 января. /ТАСС/. Хенаро Луна, бывший министр общественной безопасности Мексики, не признал себя виновным в связях с наркомафией, выступая в пятницу на заседании суда в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета El Universal. Власти США обвиняют его в получении взяток от наркокартеля "Синалоа", участии в преступном сговоре для контрабанды наркотиков и предоставлении ложных сведений о себе при попытке легализоваться на территории страны.

Луна возглавлял Министерство общественной безопасности Мексики при президенте Фелипе Кальдероне, который руководил латиноамериканским государством с 2006 по 2012 год. В начале декабря 2019 года экс-министр был арестован в штате Техас. Его дело рассматривает Брайан Коган, тот же судья, который в июле 2019 года вынес приговор бывшему главарю наркокартеля "Синалоа" Хоакину Гусману. Если Луна будет признан виновным, то ему может грозить от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Мексиканские власти подозревают экс-министра в сговоре для контрабанды кокаина, даче ложных показаний, коррупции, участии в деятельности организованного преступного сообщества и других общественно опасных деяниях. Генеральная прокуратура страны намерена добиваться его выдачи из США.