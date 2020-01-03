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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Госсекретарь США и спикер парламента Ирака высказались за разрядку на Ближнем Востоке

Майкл Помпео обсудил решение американского президента Дональда Трампа предпринять оборонительное действие в ответ на неминуемую угрозу жизням американцев

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и спикер иракского парламента Мухаммед аль-Халбуси высказались за разрядку напряженности на Ближнем Востоке в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео обсудил решение президента Дональда Трампа предпринять оборонительное действие в ответ на неминуемую угрозу жизням американцев", - отмечает американское внешнеполитическое ведомство. "Госсекретарь Помпео и спикер аль-Халбуси согласились с важностью снижения напряженности в Ираке и в регионе", - подчеркивается в документе.

Ранее Пентагон сообщил об операции, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касем Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

По версии администрации США, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке. Вашингтон утверждает, что Сулеймани лично санкционировал недавние атаки на американские военные базы в Ираке и на нем лежит ответственность за гибель сотен военнослужащих США от рук бойцов шиитских формирований, которые поддерживал Тегеран в ходе кампании с целью свержения Саддама Хусейна.

Теги
СШАИракТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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