{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек ООН выступил против иностранного вмешательства в конфликт в Ливии

Иностранная поддержка противоборствующих сторон только углубит продолжающийся конфликт, считает Антониу Гутерриш

ООН, 4 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предостерег против иностранной поддержки любой из противоборствующих сторон в Ливии.

"Генеральный секретарь возобновляет призыв к немедленному прекращению огня в Ливии и возвращению к политическому диалогу", - отмечается в распространенном в пятницу заявлении главы всемирной организации.

"Любая иностранная поддержка противоборствующих сторон только углубит продолжающийся конфликт и еще сильнее осложнит достижение мирного политического решения", - подчеркнул Гутерриш.

Ранее парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

В субботу парламент Ливии проведет экстренное заседание в связи с вероятной отправкой турецких войск в страну.

Теги
ЛивияГутерриш, Антониу
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Госсекретарь США и спикер парламента Ирака высказались за разрядку на Ближнем Востоке
Майкл Помпео обсудил решение американского президента Дональда Трампа предпринять оборонительное действие в ответ на неминуемую угрозу жизням американцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС