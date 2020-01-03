Генсек ООН выступил против иностранного вмешательства в конфликт в Ливии

ООН, 4 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предостерег против иностранной поддержки любой из противоборствующих сторон в Ливии.

"Генеральный секретарь возобновляет призыв к немедленному прекращению огня в Ливии и возвращению к политическому диалогу", - отмечается в распространенном в пятницу заявлении главы всемирной организации.

"Любая иностранная поддержка противоборствующих сторон только углубит продолжающийся конфликт и еще сильнее осложнит достижение мирного политического решения", - подчеркнул Гутерриш.

Ранее парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

В субботу парламент Ливии проведет экстренное заседание в связи с вероятной отправкой турецких войск в страну.