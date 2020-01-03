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Политический кризис в Боливии

Президентские выборы в Боливии пройдут 3 мая

Высший избирательный суд официально обнародует дату проведения выборов 6 января
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© AP Photo/Juan Karita

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 января. /ТАСС/. Выборы президента Боливии должны пройти 3 мая. Об этом сообщил журналистам в пятницу член Высшего избирательного суда (ВИС) страны Оскар Ассентеуфель.

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"[Выборы пройдут] в первое воскресенье мая", - сказал он в эфире телеканала Unitel.

При этом Ассентеуфель отметил, что ВИС официально обнародует дату проведения выборов 6 января.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.

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БоливияПолитический кризис в Боливии
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