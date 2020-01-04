Сирийская армия освободила от террористов деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

ИДЛИБ /Сирия/, 4 января. /ТАСС/. Войска Сирийской арабской армии (САА) заняли населенный пункт Эт-Тах в провинции Идлиб, освободив его от боевиков террористических группировок. Эта деревня находится в 45 км от Идлиба - главного города Идлибской зоны деэскалации.

"Боевики продолжают вести обстрелы наших деревень и городов. Эти орудия были захвачены во время боевых действий, часть была брошена недалеко от турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Сорман. Вот орудие "адского огня" калибра 300 миллиметров, оно ведет огонь газовыми баллонами, бьет на 6 км", - рассказал журналистам полковник САА Мунзер Дашер.

Он добавил, что еще несколько дней назад боевики попытались провести серию вооруженных атак на деревню, в том числе с помощью заминированных автомобилей со смертниками. Все атаки были успешно отражены. Сирийские военнослужащие показали российским журналистам образцы вооружения и боеприпасы, которые боевики бросили при отступлении. Среди них были и начиненные взрывчаткой машины.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".