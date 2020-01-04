Лукашенко назначил нового министра экономики

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Червякова министром экономики республики. Соответствующий указ президент страны подписал в субботу.

До настоящего времени Червяков работал в должности первого заместителя министра экономики. Пост главы ведомства оставался вакантным после того, как предыдущий министр Дмитрий Крутой в конце ноября минувшего года был назначен первым заместителем премьер-министра страны.

"Это [глава Минэкономики] не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

На встрече у президента первый вице-премьер Крутой отметил, что Червяков продолжительное время возглавлял Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики. По его словам, эта структура "генерирует все альтернативные точки зрения" относительно развития экономики Белоруссии. "Он был директором института, потом был заместителем, первым заместителем министра. Вел самые острые направления в нашем министерстве", - сказал первый замглавы правительства.

Как заявил журналистам новый министр экономики, президент страны поставил перед ведомством ряд ключевых задач. "Это уровень кадров, качество работы госсектора, эффективность работы предприятий на микроуровне и снижение уязвимости нашей экономики от внешних шоков", - уточнил Червяков. Он отметил, что возглавляемое им ведомство готово предоставлять "различные альтернативные сценарии развития экономики и говорить о тех прогнозах, которые, может быть, кому-то будет и не совсем удобно слышать, но нужно говорить правду".