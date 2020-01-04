Парламент Туниса назначил голосование по составу нового правительства на 10 января

ТУНИС, 4 января. /ТАСС/. Президиум Ассамблеи народных представителей (однопалатного парламента) Туниса принял решение провести голосование по утверждению нового состава правительства на пленарном заседании 10 января. Об этом сообщил в субботу информационный портал Webdo.

Новый состав кабинета министров, сформированный назначенным премьер-министром Хабибом Жемли и представленный 1 января президенту республики Каису Саиду, сможет приступить к исполнению своих обязанностей лишь в том случае, если его одобрит абсолютное большинство депутатов парламента (109).

Жемли по поручению Саида приступил к формированию правительства 15 ноября прошлого года. Из-за возникших трудностей он был вынужден обратиться к главе государства 12 декабря с просьбой продлить срок работы над составом кабинета еще на один месяц. Согласно Конституции Туниса, окончательный состав правительства во главе с премьером должен быть утвержден Ассамблеей народных представителей.