И.о. премьера Ирака объявил трехдневный траур после гибели генерала Сулеймани

ТАСС, 4 января. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трехдневный траур в связи с гибелью в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на странице иракского правительства в Twitter.

Отмечается, что траур объявлен с субботы.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Министерство обороны США заявило, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа. По версии Пентагона, он носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Как утверждают в Вашингтоне, планировавшиеся иранским генералом атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.