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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Саудовский король обсудил с президентом Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подтвердил приверженность королевства безопасности и стабильности республики

ТАСС, 5 января. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудил в ходе телефонного разговора в субботу с президентом Ирака Бархамом Салехом ситуацию в регионе на фоне последних событий и подтвердил приверженность королевства безопасности и стабильности Ирака. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

По данным агентства, Салех в свою очередь выразил благодарность и признательность саудовскому монарху, высоко оценив заинтересованность королевства в обеспечении безопасности и стабильности Ирака.

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек. Пентагон утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".

Теги
ИракСаудовская АравияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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