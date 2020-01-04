Пять британских политиков вступили в борьбу за пост нового лидера Лейбористской партии

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Пять британских политиков вступили к настоящему моменту в борьбу за пост нового лидера находящейся в оппозиции Лейбористской партии Соединенного Королевства. В субботу вечером о своем вступлении в гонку объявили теневой министр по вопросам Brexit Кир Стармер, а также рядовые депутаты-лейбористы Джесс Филлипс и Лиса Ненди.

Стармер, заявивший о своем намерении стать новым лидером лейбористов в статье, опубликованной на сайте газеты Sunday Mirror, считается одним из фаворитов гонки. На пост главы партии претендуют также министр иностранных дел в теневом кабинете лейбористов Эмили Торнберри и теневой министр финансов Клайв Льюис. При этом главным конкурентом Стармера считается теневой министр по делам бизнеса Ребекка Лонг-Бейли, пока официально не выставившая свою кандидатуру на пост лидера партии.

Лейбористская партия Великобритании потерпела крупнейшее с 1935 года поражение на состоявшихся в декабре выборах в Палату общин британского парламента. В результате нынешнему главе партии Джереми Корбину пришлось заявить о том, что он уйдет в отставку после избрания нового лидера лейбористов, что должно произойти в ближайшие несколько месяцев.

"Мы не можем прятать голову в песок. Лейбористы должны вернуть себе утраченные позиции и сделать это быстро, - заявил Стармер в своей статье. - Мы должны восстановить доверие к нашей партии как к силе, которая хочет перемен и лучшего для нашего страны".

Стармер является сторонником сохранения членства Великобритании в ЕС и выступает за проведение повторного референдума по вопросу о Brexit.